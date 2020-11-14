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14.11.2020 (11:18)

Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО отработали парашютное десантирование в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению занятий по парашютно-десантной подготовке на базе бригады специального назначения, дислоцированной в Тамбове.

В рамках практических занятий военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действиям при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе, освоили новые виды парашютных систем «Арбалет».

В течение недели каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 800 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжков из вертолета Ми-8 и самолетов Ан-26 группам спецназа предстояло осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой  местности, протяженностью более 5 км, осуществить поиск, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке принимает участие более 500 военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ , Воздушно-десантная подготовка
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