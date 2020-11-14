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14.11.2020 (10:22)

Вертолёт Ка-27М морской авиации Черноморского флота в ходе учения выполнил поиск подлодки условного противника

С экипажем вертолёта Ка-27М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море. Вертолёт поднялся в небо с одного из аэродромов в Крыму.

В роли противника на учении была задействована одна из подводных лодок Черноморского флота. Экипаж применил опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

Экипаж успешно выполнил задачу поиска и передал полученные данные тактической группе противолодочных кораблей. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки.

Справочно:

Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Вертолеты , Южный военный округ
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