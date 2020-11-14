14.11.2020 (10:22)
Вертолёт Ка-27М морской авиации Черноморского флота в ходе учения выполнил поиск подлодки условного противника
С экипажем вертолёта Ка-27М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море. Вертолёт поднялся в небо с одного из аэродромов в Крыму.
В роли противника на учении была задействована одна из подводных лодок Черноморского флота. Экипаж применил опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.
Экипаж успешно выполнил задачу поиска и передал полученные данные тактической группе противолодочных кораблей. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки.
Справочно:
Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.