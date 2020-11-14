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14.11.2020 (10:17)

Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота провели занятия со школьниками в Симферополе

Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в рамках основ начальной военной подготовки провели занятия с учениками одной из общеобразовательных школ в Симферополе.

В ходе занятия военнослужащие рассказали ученикам об особенностях прохождения службы по призыву и по контракту, а также о предназначении различных подразделений армейского корпуса.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 учеников 10-11 классов, которые ознакомились с условиями быта и повседневной деятельности военнослужащих, получили ответы на интересующие их вопросы.

Данное мероприятие прошло с соблюдением мер защиты от инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Военная служба по призыву , Служба по контракту , Южный военный округ , Социальное развитие
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