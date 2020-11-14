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14.11.2020 (10:13)

Около 15 тысяч военнослужащих ЦВО стали участниками накопительно-ипотечной системы в 2020 году

С начала 2020 года около 15 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) внесены в списки участников накопительно-ипотечной системы (НИС).

За десять месяцев 2020 года в сводные списки НИС были внесены около 15 тыс. военнослужащих. Это почти на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты денежных средств, дополняющих ипотечные накопления, составили около 700 млн рублей.

Военная ипотека – одна из форм реализации права военнослужащего на жилье. Военнослужащие в рамках НИС имеют право приобрести готовое жилье в новостройках, на вторичном рынке или дом с земельным участком.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Жилье
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