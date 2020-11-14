14.11.2020 (10:08)

Торжественное собрание, посвященное Дню войск РХБ защиты, прошло в Екатеринбурге

Торжественное собрание, посвященное 102-й годовщине создания войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, прошло в отдельном соединении РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Екатеринбурге.

В ходе мероприятия начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов поздравил личный состав и командование соединения с профессиональным праздником, а также вручил ведомственные награды и знаки наиболее отличившимся военнослужащим.

В завершении торжественного мероприятия военнослужащие возложили цветы к памятной стеле Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова, установленной на территории соединения.

В 2018 году отдельному соединению РХБ защиты ЦВО было присвоено почетное наименование «имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова».

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