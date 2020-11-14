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14.11.2020 (09:55)

Специалисты РЭБ на учении под Кировом защитили критически важный объект от ударных дронов условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа установили невидимый заслон для ударных беспилотников условоного противника, целью которых был вывод из строя критически важного объекта в Кировской области.

По замыслу противник намеревался приблизиться к объекту через малые высоты, чтобы не попасть под радары зенитного ракетного комплекса С-300 «Фаворит», который стоит на боевом дежурстве в регионе. Средства наземной разведки обнаружили более десяти небольших беспилотников, идущих курсом на охраняемые позиции. Разведчики идентифицировали беспилотники, которые применяют НВФ для доставки и подрыва самодельных бомб.

Для противодействия самодельным летательным средствам до определения их принадлежности специалисты радиоэлектронной борьбы установили воздушные заслоны, используя станции помех «Ртуть-БМ», а для перехвата управления ими – комплексы «Житель» и «Леер-3».

В учении приняли участие около 600 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
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