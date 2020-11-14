14.11.2020 (04:15)

Вертолёт морской авиации ТОФ впервые выполнил полёты с палубы новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

В Японском море продолжаются заводские ходовые испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который до конца года войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Сегодня в рамках программы испытаний в заливе Петра Великого корвет впервые принял на борт палубный противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. Экипаж вертолёта выполнил десять взлетов и посадок на палубу боевого корабля на стопе и на ходу.

Справочно :

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» – серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Водоизмещение – 2200 тонн. Экипаж – 99 человек.

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