14.11.2020 (09:00)

В 15-й армии ВКС особого назначения накануне профессионального праздника подведены итоги службы РХБ защиты за 2020 учебный год



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В 15-й армии ВКС особого назначения накануне профессионального праздника подведены итоги службы РХБ защиты за 2020 учебный год

Служба радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения подвела итоги деятельности за 2020 учебный год на кануне своего профессионального праздника.

В 2020 учебном году основные усилия по РХБ защите были сосредоточены на подготовке и проведении специальных тренировок по управлению силами и средствами Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения противником оружия массового поражения и аварий на РХБ объектах.

Особое внимание уделялось проведению мероприятий по дезинфекции очагов случая выявления коронавирусной инфекции. Силами 13 штатных расчетов специальной обработки авторазливочных станций АРС-14КМ, на базе автомобиля КАМАЗ-43114, были обработаны входы в технические здания, сооружения, автомобильная техника, прибывающая из неблагополучных регионов, КПП, склады и участки дорог.

В подмосковном Краснознаменске военнослужащими специалистами РХБ защиты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова и 15 армии ВКС ОсН были обработаны 4 школы и 9 детских садов. Обработка включала в себя дезинфекцию детских площадок, беседок, стадионов, фасадов зданий и входных дверей.

Более 400 военнослужащих РХБ защиты объединения обработали около 450 объектов с общей площадью 338,8 тысяч метров квадратных за 2020 учебный год.

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