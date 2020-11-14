14.11.2020 (09:00)
В 15-й армии ВКС особого назначения накануне профессионального праздника подведены итоги службы РХБ защиты за 2020 учебный год
Служба радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения подвела итоги деятельности за 2020 учебный год на кануне своего профессионального праздника.
В 2020 учебном году основные усилия по РХБ защите были сосредоточены на подготовке и проведении специальных тренировок по управлению силами и средствами Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения противником оружия массового поражения и аварий на РХБ объектах.
Особое внимание уделялось проведению мероприятий по дезинфекции очагов случая выявления коронавирусной инфекции. Силами 13 штатных расчетов специальной обработки авторазливочных станций АРС-14КМ, на базе автомобиля КАМАЗ-43114, были обработаны входы в технические здания, сооружения, автомобильная техника, прибывающая из неблагополучных регионов, КПП, склады и участки дорог.
В подмосковном Краснознаменске военнослужащими специалистами РХБ защиты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова и 15 армии ВКС ОсН были обработаны 4 школы и 9 детских садов. Обработка включала в себя дезинфекцию детских площадок, беседок, стадионов, фасадов зданий и входных дверей.
Более 400 военнослужащих РХБ защиты объединения обработали около 450 объектов с общей площадью 338,8 тысяч метров квадратных за 2020 учебный год.