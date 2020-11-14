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14.11.2020 (08:00)

Инспектора ВАИ совместно с сотрудниками управления ГИБДД и МЧС России по Сахалинской области провели занятия с военнослужащими по безопасности дорожного движения

На Сахалине с водителями и военнослужащими-владельцами личного транспорта соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, должностными лицами территориальной военной автоинспекции (ВАИ) совместно с сотрудниками управления ГИБДД и МЧС России по Сахалинской области проведены занятия по безопасности дорожного движения.
В формате видеороликов военнослужащим показали последствия нару-шений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, основ-ные причины возникновения ДТП, доведена статистика аварийности на терри-тории Сахалинской области за прошедший период 2020 года.
Мероприятия проводилось на базе управления ГИБДД по Сахалинской области. 
К занятиям было привлечено более 100 водителей и военнослужащих-владельцев личного транспорта соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
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