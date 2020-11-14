14.11.2020 (07:30)

В Бурятии военные полицейские ВВО выполнили задачи по противодействию терроризму

В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции состоялась тренировка, в ходе которой были выполнены задачи по противодействию терроризму.

В ходе практической части мероприятия подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш в назначенные районы для обеспечения охраны и правопорядка.

Помимо этого были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.

Подобные тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов.

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