14.11.2020 (07:30)
В Бурятии военные полицейские ВВО выполнили задачи по противодействию терроризму
В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции состоялась тренировка, в ходе которой были выполнены задачи по противодействию терроризму.
В ходе практической части мероприятия подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш в назначенные районы для обеспечения охраны и правопорядка.
Помимо этого были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.
Подобные тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов.