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14.11.2020 (07:00)

Количество желающих служить по контракту в 49-й армии ЮВО на увеличилось на 10%

С начала текущего года в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) для дальнейшего прохождения службы прибыли свыше 700 военнослужащих по контракту, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Из числа прибывших более 400 военнослужащих заключили первый контракт с Минобороны России, около 300 человек были переведены из других воинских частей.

Наибольший интерес среди кандидатов на военную службу по контракту вызывают военно-учетные специальности водителей колесной и гусеничной техники, специалистов ракетных войск и артиллерии, разведчиков и войск связи.

Причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения и воинские части для дальнейшей службы являются – интенсивная боевая подготовка, стабильная заработная плата с надбавками, а также высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Служба по контракту
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