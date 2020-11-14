14.11.2020 (06:30)

В Бурятии завершились сборы с начальниками служб ГСМ соединений и воинских частей

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Республики Бурятия, завершились сборы с начальниками служб ГСМ соединений и воинских частей. Занятия были организованы на базе танкового соединения, базы ГСМ и подразделения РХБЗ.

В течение трех дней под руководством начальника службы ГСМ объединения подполковника Алексея Костюнина специалистам было рассказано о последних изменениях в нормативных документах, особенностях организации обеспечения войск топливом и других актуальных вопросах. Кроме того, состоялся обмен опытом и обсуждение перспектив развития и поступления современной техники.

Особенностью сбора стали показные занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ.

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