14.11.2020 (06:30)
В Бурятии завершились сборы с начальниками служб ГСМ соединений и воинских частей
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Республики Бурятия, завершились сборы с начальниками служб ГСМ соединений и воинских частей. Занятия были организованы на базе танкового соединения, базы ГСМ и подразделения РХБЗ.
В течение трех дней под руководством начальника службы ГСМ объединения подполковника Алексея Костюнина специалистам было рассказано о последних изменениях в нормативных документах, особенностях организации обеспечения войск топливом и других актуальных вопросах. Кроме того, состоялся обмен опытом и обсуждение перспектив развития и поступления современной техники.
Особенностью сбора стали показные занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ.