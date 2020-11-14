14.11.2020 (05:30)

В Забайкалье завершились учебно-методические сборы с инструкторами ВВО по физической подготовке и спорту

Со специалистами физической подготовки и спорта общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялись учебно-методические сборы.

На первом этапе сбора у военнослужащих был проверен уровень теоретической и физической подготовленности, а также наличие методических навыков по организации занятий по физической подготовке с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по контракту.

Также в рамках сбора специалисты физической подготовки изучили порядок организации и проведения соревнований, современные методы работы спортивного комитета соединений и воинских частей.

Всего к мероприятиям по физической подготовке было привлечено порядка 50 человек.

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