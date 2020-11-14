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14.11.2020 (05:00)

В Забайкалье связисты ВВО выполнили более 200 задач по приему-передаче сигналов управления за летний период обучения 2020 года

В Забайкальском крае военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) выполнили более 200 задач по приему-передаче устойчивого радиосигнала за летний период обучения.

В ходе тренировок по обеспечению связью военнослужащие использовали весь перечень средств связи, состоящих на вооружении соединения, в том числе не так давно поступившие командно-штабные машины (КШМ) на базе автомобиля «Тигр».

Помимо этого, расчеты радиостанций, КШМ, аппаратных спутниковой связи организовали работу полевых и подвижных пунктов управления, при этом штабы обеспечивались устойчивой телефонной и видеоконференцсвязью, как по основным, так и запасным каналам.

В настоящее время военнослужащие соединения управления проводят сезонное обслуживание техники в рамках подготовки к зимнему периоду обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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