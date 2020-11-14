14.11.2020 (04:30)

Военные инженеры ВВО в Бурятии снесли более 15 ветхих зданий Министерства обороны

Военные инженеры Восточного военного округа завершили работы по сносу опасных, ветхих зданий и сооружений Министерства обороны на территории воинских частей в Республике Бурятия.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжелой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора, крана стрелы (КС-45722) было разрушено 2 здания на территории танкового соединения.

Всего инженеры разрушили более 15 зданий на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами.

Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин.

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.

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