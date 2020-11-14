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14.11.2020 (03:30)

Курсантов ДВОКУ обучают по новой методике

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище начали тренировать курсантов по новой методике.

Статистика использования стрелкового вооружения в ходе ведения современных вооруженных конфликтов показала, значительное преобладание эффективности пулеметного огня над другими видами стрелкового оружия. В свете этого, руководством Дальневосточного ВОКУ принято решение об усовершенствовании методики подготовки курсантов в области использования стрелкового оружия.

Новшество коснулось методики обучения курсантов стрельбе из ручного пулемета с целью повышения точности и кучности ведения огня, способности вести стрельбу по целям, находящимся как на ближних дистанциях, так и удалении более 500 метров.

Количество боеприпасов, используемых для обучения увеличено в четыре раза. Обучение стрельбе из пулемета Калашникова (ПК) проводится с нарастающей нагрузкой, от стрельбы одиночными выстрелами, к ведению точного огня короткими и длинными очередями.

Усовершенствованная методика обучения стрельбе как из ПК, так и из других видов ручных пулеметов, состоящих на вооружении войск Российской Федерации, позволит военнослужащим в будущем более эффективно решать боевые задачи, поставленные перед подразделением, а также повысить эффективность применения ручных пулеметов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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