14.11.2020 (04:00)

Боевые вертолеты Южного военного округа подготовлены к зимней эксплуатации

В полках армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) завершены плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

Технические операции проводились на современных вертолетах Ми-8, Ми-28, Ка-52, Ми-35 и Ми-24.

Специалистами проведен полный комплекс сезонного обслуживания: осуществлена замена жидкостей, проверена работоспособность основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

Мероприятия по переводу были совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов и вертолетов проходили несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

Подготовка вооружения и военной техники осуществлялась с привлечением более 200 военнослужащих инженерно-технической службы ЮВО. На заключительном этапе специальные комиссии проверили качество проделанных работ.

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