14.11.2020 (01:00)

Военнослужащие подразделения РХБ-защиты Ивановского соединения воздушно-десантных войск провели акцию по сдаче донорской крови нуждающимся

В свой профессиональный праздник военнослужащие из подразделения РХБ-защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ провели благотворительную акцию по сдаче донорской крови нуждающимся.

Стоит отметить, что эта акция не первая и в том году. Личный состав подразделения радиационной, химической и биологической защиты посещали Ивановский дом малютки, где подарили подарки малышам, оставшимся без попечения родителей.

По уже сложившейся традиции подразделения гвардейского соединения Воздушно-десантных войск шефствуют над различными городскими учреждениями, где на добровольной основе оказывают помощь детям.

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