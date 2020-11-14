14.11.2020 (01:00)
Военнослужащие подразделения РХБ-защиты Ивановского соединения воздушно-десантных войск провели акцию по сдаче донорской крови нуждающимся
В свой профессиональный праздник военнослужащие из подразделения РХБ-защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ провели благотворительную акцию по сдаче донорской крови нуждающимся.
Стоит отметить, что эта акция не первая и в том году. Личный состав подразделения радиационной, химической и биологической защиты посещали Ивановский дом малютки, где подарили подарки малышам, оставшимся без попечения родителей.
По уже сложившейся традиции подразделения гвардейского соединения Воздушно-десантных войск шефствуют над различными городскими учреждениями, где на добровольной основе оказывают помощь детям.
Метки: