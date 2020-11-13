13.11.2020 (22:00)

Столичные юнкоры навели мосты с Калининградом

Столичные юнкоры отправились в самую западную точку России. Связать Москву и Калининград помог видеомост. Его «построили» из Центрального Дома ЮНАРМИИ до регионального представительства, причем за считанные минуты. Несмотря на сотни километров, разделяющих города, ребята протестировали совершенно новую форму работы – Workshop.

Рабочая мастерская объединила воспитанников юнармейского движения с одной целью – повысить навыки интервьюера. Педагог Школы юных корреспондентов Анна Раджапова поделилась с ребятами секретами мастерства. Она рассказала, как правильно готовиться к беседе, показала приемы по расположению собеседника к себе, дала слушателям основы журналистики и психологии.

«Такие семинары, на современный лад, очень хорошо заходят у юнкоров. Еще бы: ребята не комплексуют, легко идут на контакт и не стесняются проявлять свой талант. Нам удалось обеспечить интенсивное взаимодействие. Будем и дальше такое практиковать. Ведь самое важное – это обратная связь. И мы ее получаем» - подчеркнули в пресс-службе «ЮНАРМИИ».

Почетным гостем на workshop стал начальник управления — заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Гусев. Он обеспечил юным корреспондентам практическую часть занятия.

«Эта встреча организована не только в образовательных целях. В скором времени в Калининграде откроется своя Школа юных корреспондентов. Мы видим, что в этом есть потребность: в регионе много талантливых ребят, которые хотят осваивать азы журналистского мастерства» - подчеркнул директор департамента военно-патриотического воспитания ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Антон Кузнецов.

Напомним, Школа юных корреспондентов – уникальный проект, реализуемый «ЮНАРМИЕЙ» совместно с «Парком Патриот Медиа». Он стартовал летом 2017 года. Одна из главных задач - развертывание представительств Школы юных корреспондентов «ЮНАРМИИ» по всей России.

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