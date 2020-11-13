13.11.2020 (21:00)

Командующий танковой армии ЗВО поздравил военных химиков с их профессиональным праздником

Сегодня, в День празднования 102-й годовщины войск радиационной, химической и биологической защиты командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей поздравил с профессиональным праздником специалистов службы РХБ защиты армии.

Он отметил, что сегодня военнослужащие и гражданские специалисты служб радиационной безопасности объединения успешно справляются с поставленными задачами в столь не простое для страны время. Постепенно проходит обновление вооружения, военной и специальной техники войск РХБ защиты, а также лабораторной базы, замена контрольно-измерительных приборов на новые образцы.

Профессиональная подготовка специалистов РХБ защиты танковой армии находится на традиционно высоком уровне, что наглядно показывают хорошие результаты участия военнослужащих в различных конкурсах профессионального мастерства.

Генерал-лейтенант Сергей Кисель подчеркнул, что знания и навыки специалистов по радиационной, химической и биологической защите востребованы и в военное, и в мирное время. Грамотная организация работы подразделений РХБЗ в точном соответствии с требованиями руководящих документов позволяет предотвратить возможные происшествия на объектах повышенной опасности, связанных с обращением с радиоактивными и химически опасными веществами, а при возникновении аварийных ситуаций избежать тяжёлых последствий для людей и окружающей среды.

Сергей Кисель пожелал всем военнослужащим и гражданскому персоналу службы РХБ защиты танковой армии крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

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