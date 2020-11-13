13.11.2020 (20:40)

Масштабными учениями отметили свой профессиональный праздник военные химики ЗВО в Московской и Нижегородской областях

На полигонах Московской и Нижегородской областях состоялось масштабные учения с подразделениями радиационно-химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа в преддверии профессионального праздника.

В ходе учения военнослужащие отработали задачи по организации защиты войск с применением современных образцов техники. Химики выполнили нормативы по аэрозольной маскировке с применением термодымовых машин ТДА-2М, ТДА-2К, противодействию средствам наведения высокоточного оружия условного противника, а также техническим средствам разведки.

Также военнослужащие выполнили задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки ДКВ-1К на базе КАМАЗ-1, АРС-14КМ.

Всего в учениях под руководством командующего танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель было задействовано свыше 600 военнослужащих, а также порядка 150 единиц военной и специальной техники.

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