13.11.2020 (20:20)

Более 500 объектов военной инфраструктуры дезинфицируют химики ЗВО перед новым периодом обучения

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева более тысячи военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа перед началом нового периода обучения проведут мероприятия по дезинфекции территорий воинских частей и объектов военной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проведут обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК контрольно-пропускных пунктов и подъездных путей, фасадов зданий и прилегающей территории к солдатским общежитиям, казармам и учебным корпусам, медицинским учреждениям, а также объектов полевой учебно-материальной базы объединения.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии на протяжении периода обучения будут проводить регулярную спецобработку более 500 тыс.кв.м. территории военных учебных заведений, расположенных в городе Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и мирного населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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