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13.11.2020 (20:00)

В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты отметили профессиональный праздник

Сегодня на территории полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированном в поселке Саперное Ленинградской области, состоялись торжества, посвященные профессиональному празднику – Дню войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для гостей мероприятия военнослужащими полка был организован статический показ вооружения и военной техники, находящейся на оснащении соединения, выставка стрелкового оружия, образцов снаряжения и военной формы времен Великой Отечественной войны.

В ходе торжественного митинга командир полка полковник Алексей Суслов вручил ведомственные награды и знаки отличия военнослужащим соединения, показавшим высокие результаты в боевой подготовке и полевой выучке.

Военнослужащих бригады поздравили фронтовики и ветераны воинской части, жители и художественные коллективы поселка. Праздник завершил плац-концерт оркестра соединения.

 Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Войска РХБ защиты
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