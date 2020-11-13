13.11.2020 (19:40)

Более 18 тыс. объектов на западе страны продезинфицировали военные химики ЗВО в период пандемии – командующий округом

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев подвёл промежуточные итоги профилактических мероприятий по предупреждению распространения вирусных инфекций в регионах дислокации войск округа.

«Всего с начала проведения мероприятий подразделениями радиационной, химической и биологической защиты округа проведена специальная обработка 18 тыс. 190 объектов гражданской и военной инфраструктуры, общей площадью более 21,3 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

Военнослужащими ЗВО проведена дезинфекция больниц, станций и машин скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калининградской, Смоленской, Курской, Псковской, Брянской, Новгородской областях и др.

К проведению специальной обработки привлекалось более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и другая спецтехника.

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