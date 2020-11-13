13.11.2020 (19:20)

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по г. Москва и Московской области без срывов проходит отопительный сезон.

Отопительный сезон 2020-2021г.г. в военных городках на территории филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москва и Московской области) стартовал уже как месяц назад. За этот период специалистами филиала не было допущено срывов в обеспечении теплом военных объектов и жилых домов.

В ходе подготовки к отопительному периоду специалистами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по г. Москва и Московской области подготовлены более трёх тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, так же объекты коммунального хозяйства, и жилые дома.

В рамках проведения текущего ремонта собственными силами специалистами жилищно-коммунальных служб филиала выполнены работы по ремонту более 140 объектов ТХ, ВКХ и КЖФ.

Отремонтированы более 1400 м² мягкой кровли, 400 м² металлической кровли, заменено более 350 м² напольных покрытий.

Проведена работа по установке и ремонту щитов наружного освещения, замене и поверке приборов учёта топливно-энергетических ресурсов. На объектах казарменно-жилищного фонда произведена замена осветительных приборов на энергосберегающие в количестве более 13 000 шт.

Силами производственных участков и домоуправлений на территориях жилищного фонда проведены субботники, выполнен ремонт собственными силами 25 объектов жилого фонда.

Реализован энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего и наружного освещения объектов (в/г № 1, г. Наро-Фоминск, Московской области). Что позволило существенно сократить потребление электрической энергии и уменьшить затраты на содержание военного городка.

В ходе подготовки объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по г. Москва и Московской области к отопительному периоду 2020-2021 гг., проведены работы по ремонту котельных, опрессовка и промывка внутренних инженерных сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, обслуживания насосного и тягодутьевого оборудования, профилактические работы в электросиловых и осветительных щитах. На аварийных участках сетей теплоснабжения заменены трубопроводы, проведены работы по замене вышедших из строя вентилей и задвижек, предохранительных клапанов, остеклению и ремонту оконных блоков.

В целях обеспечения непрерывной работы в отопительный период котельных, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, завершена поставка жидкого и твердого котельного топлива и созданы необходимые нормативные запасы.

В наступающем отопительном периоде учтены все возможности по своевременному реагированию на любые перебои в обеспечении коммунальными услугами объектов филиала «ЦЖКУ» МО РФ по г. Москва и Московской области, а также оперативного реагирования на обращения граждан в этот период. Организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы филиала, ремонтных бригад. Учтены инновационные технологии, такие как «Автономные мобильные котельные установки», которые позволяют гарантировать бесперебойную подачу тепла к объектам жизненно-важного обеспечения в любое время суток.



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