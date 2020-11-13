13.11.2020 (19:00)

Онлайн-поздравление начальника службы ЗГТ Западного военного округа получили подчинённые подразделения в 26 регионах страны

Сегодня в Санкт-Петербурге начальник службы защиты государственной тайны (ЗГТ) штаба Западного военного округа полковник Игорь Механиков в режиме видеоконференции поздравил с профессиональным праздником личный состав подчинённых подразделений, дислоцированных в 26 регионах страны.

«Безопасность информации по-прежнему остаётся средством достижения превосходства над противником и является одним из важнейших аспектов ведения боевых действий, управления войсками (силами) и в целом безопасности страны. Поздравляю весь личный состав службы защиты государственной тайны Западного военного округа со 102-й годовщиной со дня основания! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, оптимизма, уверенности в будущем!», — отметил полковник Игорь Механиков в своём обращении к ветеранам службы, офицерам, сержантам, гражданскому персоналу органов ЗГТ.

13 ноября исполнилось 102 года с момента образования службы ЗГТ Вооруженных Сил Российской Федерации.

Служба ЗГТ берёт начало от созданного приказом Реввоенсовета Организационного управления Всероссийского главного штаба, в котором в составе Отчётно-организационного отдела впервые было выделено в качестве самостоятельного подразделения общее и шифровальное отделения. Хотя известно, что к делу сохранения военной и государственной тайны на Руси серьёзно относились исстари. Упоминания о необходимости соблюдения особого режима для защиты особой информации встречаются в архивных документах времён правления Ивана Грозного и Петра I.

С тех пор личным составом спецорганов пройден путь, отмеченный известными историческими событиями и героическими подвигами. И нынешнее поколение личного состава службы ЗГТ Западного военного округа хранит и приумножает лучшие традиции старших поколений.

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