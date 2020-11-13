13.11.2020 (18:30)

В Санкт-Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции

Сегодня в Санкт-Петербурге офицеры службы защиты государственной тайны (ЗГТ) штаба Западного военного округа (ЗВО) поздравили с профессиональным праздником коллег-ветеранов, находящихся на самоизоляции.

Под руководством начальника службы ЗГТ штаба округа полковника Игоря Механикова молодые офицеры навестили более 20 ветеранов службы и вручили им поздравление от командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, передали сувениры, продуктовые наборы, а также средства индивидуальной защиты. В акции приняли участие офицеры, ранее прошедшие тестирование на отсутствие у них вирусных инфекций.

13 ноября исполнилось 102 года с момента образования службы ЗГТ Вооруженных Сил Российской Федерации.

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