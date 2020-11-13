13.11.2020 (17:15)

Новый серийный патрульный катер «Раптор» будет принят в состав ВМФ 14 ноября

17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 «Раптор» будет принят в состав Военно-Морского Флота России 14 ноября. Церемония подъема Андреевского флага на катере состоится на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. В этот же день приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Военно-Морского Флота.

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» серийно строятся на заводе «Пелла» по заказу ВМФ для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «Раптор» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач. Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев, не менее 20 человек) с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте;

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей;

-участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования 100 миль.

Экипаж — 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом.

Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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