13.11.2020 (17:30)

Подразделения РХБ защиты ЧФ совершают марш из Абхазии в пункты постоянной дислокации после выполнения задач по борьбе с распространением вирусных инфекций

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота совершают марш из Абхазии в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач по специальной обработке объектов инфраструктуры с целью предотвращения распространения вирусных инфекций на территории республики.

В свой профессиональный праздник — День войск РХБ защиты — колонна подразделения РХБ защиты Черноморского флота совершает марш протяженностью более 800 км. В составе колонны 11 специальных автомобилей — это авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У.

В ходе работ по дезинфекции в Республике Абхазия военнослужащими обработано более 700 тыс. квадратных метров различных поверхностей, социальных объектов и мест массового скопления людей. Последними объектами обработки стали пограничный пункт КПП «Псоу» и российская военная база в городе Гудаута.

К мероприятию были привлечены 30 военнослужащих с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, а также с генераторами горячего тумана.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота был направлен на выполнение дезинфекционных мероприятий по просьбе Республики Абхазия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице