13.11.2020 (17:45)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН состоятся тактические учения с курсантами

В ноябре в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковном Серпухове пройдут тактические учения с привлечением курсантов выпускных курсов.

Замысел учений предполагает вывод автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» на маршруты боевого патрулирования.

Будущие офицеры РВСН на практике смогут отработать задачи несения дежурства на полевых позициях в составах боевых расчетов ПГРК «Тополь», будут решать задачи организации охраны колонны на маршруте движения подразделений комендантской службы и развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание будет уделяться вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам и выполнению задач в сложной обстановке.

В общей сложности в учениях примут участие около 500 курсантов.

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