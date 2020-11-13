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13.11.2020 (17:00)

Воинский эшелон доставил выпускников учебных центров РВСН в самое восточное соединение Ракетных войск

Воинский эшелон доставил выпускников учебных центров РВСН в самое восточное соединение Ракетных войск.

Более 2 тыс. военнослужащих, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей и водителей, специалистов по обслуживанию систем водоснабжения, систем энергоснабжения, а также по эксплуатации и ремонту систем связи, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях от Тверской до Иркутской областей.

Маршрут воинского эшелона пролегал через города и станции Новгородской, Ярославской, Костромской, Кировской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, а также Иркутской областей.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. При отправке и прибытии в конечную точку маршрута военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками).

В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: оператор технических средств охранной сигнализации и телевидения, специалист по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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