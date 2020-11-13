13.11.2020 (16:30)

В Главном командовании ВМФ идет подготовка к ежегодной просветительской акции «Географический диктант»

В воинских частях и организациях, непосредственно подчинённых главнокомандующему Военно-Морским Флотом, зарегистрирована 41 площадка проведения Географического диктанта, одна из которых находится за пределами российской Федерации, в Республике Кыргызстан.

Написание Географического диктанта на всех площадках будет организовано с учетом мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова, для проведения просветительской акции будет образована главная площадка в читальном зале филиала Центральной военно-морской библиотеки в здании Главного Адмиралтейства (г. Санкт-Петербург), примут участие в написании диктанта адмиралы и офицеры Главного командования Военно-Морского Флота, приглашенные почетные гости, ветераны ВМФ и юнармейцы из числа подшефных отрядов. Географический диктант на главной площадке Главного командования Военно-Морского Флота состоится 29 ноября 2020 года под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова.

Для проведения Географического диктанта также определены три базовых площадки – в военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге, в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова в Севастополе и в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

В рамках подготовки к проведению Географического диктанта Главным командованием ВФМ во взаимодействии с членами Русского географического общества будут организованы онлайн-конференции, семинары, выставки научной литературы в области географии, викторины, конкурсы, встречи с учеными-географами, а также другие мероприятия, направленные на расширение географических знаний личного состава.

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