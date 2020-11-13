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13.11.2020 (16:45)

Спецназ ЦВО отразил нападение условных диверсантов на хранилища с горючим под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на учении по антитеррору отразили нападение условных диверсантов на хранилища с горюче-смазочными материалами в Самарской области.

По замыслу мероприятия, противник несколькими группами с разных сторон прорвался на военные объекты, пытаясь захватить склады с горючим и военным имуществом. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН» вступили в бой. На помощь им вышли подразделения усиления на бронеавтомобилях «Тайфун-К». Огнем из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», 7,62-мм пулемётов «Печенег» и штатного оружия военнослужащие уничтожили условных диверсантов, проникших на территорию хранилищ.

В антитеррористическом учении приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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