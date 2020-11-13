13.11.2020 (16:30)
Военкомат Татарстана с начала осеннего призыва отправил в войска более 800 человек
Военный комиссариат Республики Татарстан с начала осеннего призыва отправил в войска более 800 человек. Накануне еще 50 новобранцев самолетом были отправлены к местам несения службы.
Все призывники по прибытии на сборный пункт прошли тестирование на СОVID-19. Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах предварительно проведена дезинфекция.
Всего в рамках осеннего призыва военный комиссариат Татарстана направит в войска более 3 тыс. человек.
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