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13.11.2020 (16:30)

Военкомат Татарстана с начала осеннего призыва отправил в войска более 800 человек

Военный комиссариат Республики Татарстан с начала осеннего призыва отправил в войска более 800 человек. Накануне еще 50 новобранцев самолетом были отправлены к местам несения службы.

Все призывники по прибытии на сборный пункт прошли тестирование на СОVID-19. Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах предварительно проведена дезинфекция.

Всего в рамках осеннего призыва военный комиссариат Татарстана направит в войска более 3 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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