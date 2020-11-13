Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2020 (16:15)

Военнослужащие медотряда Минобороны России, выдвинувшиеся в Хакасию, на заснеженной трассе вытащили гражданский автомобиль из кювета

Военнослужащие медицинского отряда спецназначения Минобороны России, который выдвинулся в Хакасию для развертывания мобильного госпиталя для гражданского населения, оказали помощь жителю Кемеровской области и достали его автомобиль из кювета на заснеженной трассе.

Во время совершения марша военнослужащие увидели машину, слетевшую в кювет, и решили помочь мужчине. Машина сопровождения 170-й военной автомобильной инспекции организовала оцепление на участке трассы, автомобиль вытащили с помощью специальной техники.

Медицинский отряд выдвинулся из Кемеровской области в Хакасию утром 13 ноября. Колонна в составе 27 автомобилей совершит двухдневный марш протяженностью 780 км. На пути следования колонны будут организованы стоянки для отдыха личного состава, питания и дозаправки топливом.

Военные медики были направлены в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест. Всего от Центрального военного округа будет задействовано до 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Мобильный госпиталь будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови, и другим медицинским оснащением необходимым для лечения самого широкого спектра патологий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сегодня восемь самолетов военно-транспортной авиации ВКС России вылетели для переброски подразделений 15-й миротворческой бригады в зону нагорно-карабахского конфликта
Российские военнослужащие в Таджикистане провели санитарную обработку более 70 объектов
Более 350 выпускников учебного центра Новосибирского ВВКУ готовятся к убытию в войска
Военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию гимназии в Екатеринбурге в канун своего профессионального праздника

Метки:
Центральный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false