13.11.2020 (16:15)

Военнослужащие медотряда Минобороны России, выдвинувшиеся в Хакасию, на заснеженной трассе вытащили гражданский автомобиль из кювета

Военнослужащие медицинского отряда спецназначения Минобороны России, который выдвинулся в Хакасию для развертывания мобильного госпиталя для гражданского населения, оказали помощь жителю Кемеровской области и достали его автомобиль из кювета на заснеженной трассе.

Во время совершения марша военнослужащие увидели машину, слетевшую в кювет, и решили помочь мужчине. Машина сопровождения 170-й военной автомобильной инспекции организовала оцепление на участке трассы, автомобиль вытащили с помощью специальной техники.

Медицинский отряд выдвинулся из Кемеровской области в Хакасию утром 13 ноября. Колонна в составе 27 автомобилей совершит двухдневный марш протяженностью 780 км. На пути следования колонны будут организованы стоянки для отдыха личного состава, питания и дозаправки топливом.

Военные медики были направлены в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест. Всего от Центрального военного округа будет задействовано до 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Мобильный госпиталь будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови, и другим медицинским оснащением необходимым для лечения самого широкого спектра патологий.

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