13.11.2020 (16:00)

В армейском корпусе Балтийского флота подготовят более 100 механиков-водителей и наводчиков-операторов

В новом учебном году на базе нескольких воинских частей армейского корпуса Балтийского флота пройдет дополнительная подготовка военнослужащих, отобранных для назначения на воинские должности механиков-водителей и наводчиков-операторов.

Наводчиков-операторов подготовят в мотострелковом полку, дислоцированном в Калининграде, а механики-водители пройдут обучение на базе танкового полка, расположенного в городе Гусев. В частях объединения уже назначена администрация и завершается подготовка учебно-материальной базы.

Лучшим механикам-водителям по итогам дополнительной подготовки доверят управление новыми танками Т-72Б3М, поступившими на вооружение армейского корпуса в этом году.

Всего в общевойсковом объединении Балтийского флота планируется подготовить более 300 младших специалистов различных специальностей. Дополнительная подготовка пройдет с 1 по 30 декабря 2020 года.

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