13.11.2020 (14:15)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил флотских специалистов РХБ защиты с профессиональным праздником

13 ноября главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов поздравил флотских специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с профессиональным праздником.

Сегодня отмечается 102-я годовщина со дня образования войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации. Поздравление главкома ВМФ направлено и в адрес начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Адмирал Николай Евменов также отметил вклад специалистов службы РХБ защиты ВМФ в работу по дальнейшему совершенствованию РХБ безопасности личного состава кораблей, судов, подводных лодок и береговых объектов ВМФ.

Главнокомандующий ВМФ добавил, что сегодня современные корабли, береговые соединения и воинские части флота имеют на вооружении самые современные средства РХБ защиты, которые способны эффективно обеспечить защиту личного состава от радиоактивных, химических и биологических веществ.

В 2020 году целенаправленная работа органов военного управления, начальников служб РХБ защиты флотов и Каспийской флотилии позволила своевременно и на качественном уровне обеспечить подготовку сил к выполнению задач боевой службы и боевого дежурства. В ходе плановой подготовки кораблей, соединений (тактических групп) ВМФ отработано свыше 400 общекорабельных учебных задач по РХБ защите.

В текущем году воинские части и подразделения РХБ защиты ВМФ активно привлекаются к выполнению мероприятий специальной обработки с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территориях военных городков и объектах промышленности. За семь месяцев текущего года подразделениями РХБ защиты выполнена дезинфекция 2320 военных и 231 гражданских объектов.

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