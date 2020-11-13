13.11.2020 (14:25)
Сегодня восемь самолетов военно-транспортной авиации ВКС России вылетели для переброски подразделений 15-й миротворческой бригады в зону нагорно-карабахского конфликта
13 ноября восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для переброски подразделений 15-й миротворческой бригады для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также свыше 100 военнослужащих.
Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта в круглосуточном режиме осуществляет Национальный центр управлений обороной Российской Федерации.
Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.
Справочно:
Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.