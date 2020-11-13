13.11.2020 (15:15)

Подразделения РХБ защиты Балтийского флота за сутки обрабатывают сотни тысяч кв. метров помещений военных и гражданских объектов

В свой профессиональный праздник подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота задействованы в мероприятиях по дезинфекции флотских и гражданских объектов в Калининградской и Ленинградской областях.

Сегодня в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции специалисты флотских подразделений РХБ защиты проводят плановую дезинфекцию в соединениях, воинских частях и на кораблях Балтийского флота.

Военнослужащие в ходе обработки применяют один из самых надежных растворов для дезинфекции — 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.

Регулярной дезинфекции подвергаются боевые корабли, вспомогательные суда, столовые, дороги общего пользования, транспортные средства, здания и внутренние помещения военкоматов в городах Калининградской области и приемно-технический комиссии Балтийского флота, а также объекты воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

В среднем за сутки в гарнизонах, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, подразделениями РХБ защиты дезинфицируется более 340 тыс. квадратных метров.

К работам по дезинфекционной обработке объектов на Балтийском флоте привлечены более 550 военнослужащих подразделений РХБ защиты.

Специфика службы во флотских подразделениях РХБ защиты такова, что личный состав должен не только знать специальную технику и применять ее на практике, но и хорошо разбираться в отравляющих веществах (ОВ). Для проверки военнослужащих на умение противодействовать различным ОВ в специально оборудованной палатке командование роты провело распыление имитаторов отравляющих веществ. Военнослужащим в этом случае необходимо быстро и правильно надеть средства защиты во избежание поражения отравляющими веществами.

На кораблях Балтийского флота так же есть специалисты службы РХБ защиты, которые в море выполняют задачи по контролю за радиоактивной и химической обстановкой в зоне ответственности, производят постановку пассивных аэрозольных помех, а также при помощи специальных катеров прикрывают десантные корабли во время высадки морского десанта.

Кроме этого, в мирное время специалисты РХБ защиты решают задачи по контролю радиационного фона, ведению РХБ разведки и химическому контролю. Другими словами, стоят на защите личного состава Балтийского флота и населения Калининградской области от различных факторов, угрожающих обычной жизнедеятельности людей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице