13.11.2020 (15:00)

В Новочеркасске военнослужащие ЮВО приняли участие в открытии мемориального комплекса на территории школы-интерната, где в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь

На территории Новочеркасской школы-интерната на улице Дубовского установлен мемориальный комплекс в память о том, что в годы Великой Отечественной войны в учебном заведении располагался военный госпиталь.

Во дворе школы создан мемориальный комплекс, посвященный самоотверженному труду военных медиков в годы Великой Отечественной войны. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова (ЮГРПУ (НПИ)) передал школе-интернату исторические материалы о Новочеркасске в годы войны, которые педагоги смогут использовать на уроках по военно-патриотическому воспитанию и краеведению.

В торжественном открытии стелы приняли участие представители администрации города, ЮГРПУ (НПИ), общественных организаций, школьники, студенты и военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), которые возложили венки к мемориалу, а также произвели торжественный залп из стрелкового оружия.

Мемориальный комплекс, открытый в год 75-летия Великой Победы, послужит основой гражданского и патриотического становления юных горожан, сохранения исторической памяти о подвиге, совершенном военными медиками в трудные военные годы.

Справочно:

Новочеркасск был в немецкой оккупации 206 дней: с 22 июля 1942 года. За это время немцы зверски замучили и убили 1070 человек, а 1675 юношей и девушек угнали в неволю в Германию. Немцы разрушили все промышленные предприятия, разграбили учебные заведения, разорили больницы, культурно- просветительные учреждения.

13 февраля 1943 года город освободили воины 2-й гвардейской армии под командованием маршала Родиона Яковлевича Малиновского.

Красная Армия, продолжив наступление, 14 февраля освободила город Ростов-на-Дону.

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