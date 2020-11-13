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13.11.2020 (11:30)

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота прошло учение по прикрытию кораблей от ударов воздушного противника

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое учение по противовоздушной обороне (ПВО) по отражению авиаударов условного воздушного противника.

По замыслу учения, экипаж патрульного корабля (ПК) «Дмитрий Рогачёв», находящийся в дежурстве по ПВО, обнаружил низколетящие цели условного противника в направлении пункта базирования кораблей НВМБ.

Боевые расчёты ПВО ПК «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанные объекты, взяли цели на сопровождение и отработали алгоритм действий по применению ракетного оружия с выполнением электронных пусков по имитируемым объектам.

В ходе учения была также проверена организации взаимодействия кораблей НВМБ с береговыми подразделениями ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Тренировка по ПВО была проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Южный военный округ
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