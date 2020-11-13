13.11.2020 (11:15)

В 102-ю годовщину со дня своего образования прославленное Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова принимает поздравления

Сегодня, свою 102-ю годовщину со дня образования отмечает Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В этот день ветераны, курсанты, профессорско-преподавательский состав училища и все его выпускники с гордостью вспоминают о своем училище, где они познавали азы десантной науки.

На сегодняшний день училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных сил Российской Федерации в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. Сегодня в училище обучаются курсанты из более чем 25 стран. В их числе курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.

Только в этом году, пройдя конкурсный отбор, ряды курсантов пополнили более 400 курсантов и почти 200 человек для обучения по программе средне профессионального образования.

За последние годы учебно-материальная база пополнилась новыми учебными корпусами, комплексом с аэродинамической трубой для подготовки к парашютным прыжкам, новые объекты полигона учебного центра в Сельцах и глубоководный бассейн, для подготовки водолазов с возможностью отработки огневых задач.

Справочно:

Свою историю училище ведет с 1918 г., когда были образованы одни из первых в истории курсов подготовки командиров Красной Армии.

Училище является «кузницей» командирских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ), спецназа и других ведомств. В этих стенах воспитано не одно поколение талантливых командиров, прославленных военачальников и государственных деятелей.

Выпускники десантного училища после обучения поступают на первичные офицерские должности в Воздушно-десантные войска, Сухопутные войска, Военно-морской флот, Главное управление ВС РФ, ФСБ, ФСО и другие федеральные органы исполнительной власти.

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