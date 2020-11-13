13.11.2020 (14:45)

Свыше 3 тыс. военнослужащих ЮВО на Северном Кавказе провели дезактивацию условно зараженных объектов

На территории соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели учения по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили нормативы по ведению РХБ разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники.

При выполнении поставленных задач применялись современные образцы специальной техники: машины БРДМ-2РХБ, АРС, ТДА-У, ДК-Т1А, а также автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и машины радиационной и химической разведки, аппаратура которых позволяет передавать собранные данные в вышестоящий штаб в автоматическом режиме, обеспечивая высокую оперативность принятия решений.

В учении приняли участие свыше 3 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице