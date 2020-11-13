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13.11.2020 (14:30)

В горах Дагестана прошли комплексные занятия с разведподразделениями морской пехоты КФл

С военнослужащими разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), дислоцированных в Республике Дагестан, завершились интенсивные полевые занятия по боевой подготовке на горном полигоне Аданак.

Во время полевого выхода с разведчиками особое внимание было уделено горной подготовке. Также проведены занятия по разведывательной, тактической, физической, специальной, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

В ходе занятий разведчики изучили особенности фортификационного оборудования позиций, маскировки, установки минно-взрывных заграждений, организацию разведки и поддержания взаимодействия в наступательном и оборонительном бою. Кроме того, с личным составом разведывательных подразделений прошли комплексные тренировки по отработке элементов и приёмов армейского рукопашного боя.

В полевых условиях военнослужащие приобрели практические навыки ведения разведки в тылу условного противника как в дневное, так и в ночное время суток. Отработка практической части занятий проводилась в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, с использованием имитационных средств (холостых патронов, дымовых шашек, шашек имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС)

На заключительном этапе полевых занятий разведчики выполнили упражнения учебных стрельб из современных автоматов АК-12.

Всего на полигоне Аданак в рамках полевого выхода было задействовано около 200 военнослужащих разведывательных подразделений КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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