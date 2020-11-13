13.11.2020 (14:15)

На Кубани саперы ЮВО осваивают новейшие средства обнаружения и разминирования взрывоопасных предметов

На Кубани подвижные группы разминирования инженерных частей и подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) осваивают новейшие средства обнаружения разминирования взрывоопасных предметов (ВОП).

В ходе сбора военнослужащие изучают тактико-технические характеристики нового оборудования, поступившего на вооружение, особенности его эксплуатации и применения, в том числе индукционный миноискатель полупроводниковый (ИМП-2) и общевойсковой комплект разминирования (ОВР-2).

Комплекс ИМП-2 способен обнаруживать мины, находящиеся на глубине более полуметра в грунте, и до метра, находящиеся на грунте под водой, работает при перепадах температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию.

В ходе практических занятий военнослужащие изучают назначение и устройство щупов, специального оборудования автомобильной техники для вывоза найденных боеприпасов к месту утилизации, характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ.

В конце сбора военнослужащие выполнят нормативы по поиску ВОП на местности и внутри зданий с применением миноискателей, а также с помощью собак минно-розыскной службы.

В мероприятиях принимают участие более 100 военных инженеров ЮВО, задействовано около 20 единиц специальной техники.

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