13.11.2020 (11:45)

Специалисты РХБ защиты ЮВО отмечают свой профессиональный праздник

Подразделения и воинские части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) отмечают свой профессиональный праздник.

«Специалисты войск РХБ защиты ЮВО в текущем году оказались на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Одной из главных задач, которую решали подразделения войск РХБ защиты округа в этой связи, являлось предотвращение распространения коронавируса в пунктах постоянной дислокации войск, объектах инфраструктуры Министерства обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Кроме того, в ходе выполнения этой задачи мы оказываем помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенным в зоне ответственности ЮВО, социально-значимым объектам, где сводными отрядами специальной обработки выполняются мероприятия по дезинфекции», – сказал начальник войск РХБ защиты ЮВО генерал-майор Андрей Волков в ходе своего выступления.

В настоящее время подразделения РХБ защиты ЮВО выполняют дезинфекцию социально-значимых объектов на территории Абхазии и Южной Осетии.

Развитие вооружения войск РХБ защиты ЮВО идет в направлениях широкого внедрения современных систем управления. В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» подразделения РХБ защиты ЮВО впервые применили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», поставка которых спланирована войска округа к концу 2025 года.

Кроме того, для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в войсках планируется поставка комплектов для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты во все воинские части РХБ защиты округа.

Справочно:

Войска РХБ защиты ведут свою историю с 13 ноября 1918 г., когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной Армии. В конце 20-х гг. прошлого столетия химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах.

К началу Великой Отечественной войны химические войска были представлены отдельными батальонами центрального подчинения (химическими, противохимической обороны (ПХО), дегазационными), отдельными ротами ПХО армии и корпусов, дегазационными ротами стрелковых дивизий, взводами ПХО и огнеметными командами стрелковых полков.

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