13.11.2020 (13:45)

Более 350 выпускников учебного центра Новосибирского ВВКУ готовятся к убытию в войска

Более 350 курсантов учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) успешно сдали экзамены и готовятся к убытию к местам прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Курс обучения младших специалистов составлял четыре месяца и проходил по специальным учебным программам: тактико-специальной, огневой, физической, инженерной, воздушно-десантной и подготовке по связи. Для обучения военнослужащих использовались современное оборудование, вооружение и военная техника училища, а также богатый опыт офицеров-преподавателей. Курсантам, получившим по итогам выпускных экзаменов оценки «хорошо» и «отлично», были присвоены звания «младший сержант».

В учебном центре по подготовке младших специалистов НВВКУ с начала его работы прошло 16 выпусков и было подготовлено более 9 тыс. человек.

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