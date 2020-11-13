13.11.2020 (13:15)

Военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию гимназии в Екатеринбурге в канун своего профессионального праздника

В канун празднования 102-й годовщины со дня создания войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты войск военнослужащие отдельной бригады (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию помещений гимназии №2 города Екатеринбурга. К проведению специальной обработки были привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями.

Используя специальное оборудование, военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивного и актового залов, а также гардеробных и холла гимназии.

Всего военнослужащие ЦВО провели обеззараживание более 4 тыс. квадратных метров внутренних помещений учебного заведения.

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