13.11.2020 (13:00)

В ЦВО автоматизировали процесс дезинфекции транспорта из-за эпидемической обстановки

Из-за складывающейся эпидемической обстановки военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) разработали и внедрили автоматическую систему дезинфекции транспорта, въезжающего в воинские части и на иные военные объекты. Об этом сообщил начальник управления РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов, подводя итоги боевой подготовки войск в 2020 году.

«Из-за складывающейся эпидемической обстановки разработали систему, исключающую участие военнослужащих в дезинфекции въезжающего транспорта. Автомобиль, поставленный на площадку спецобработки, обрызгивается дезраствором под разными углами при помощи разработанной круговой рамки и комплекта авторазливочной станции АРС-14КМ. Ранее для проведения дезинфекции транспортного средства приходилось привлекать специалистов-химиков, которые вручную обрабатывали автомобиль, что существенно дольше и создает риски заражения. Новая система позволила сократить время дезинфекции почти в два раза – с 10 до 6 минут», - сказал полковник А.Родионов.

Сейчас практически все гарнизоны военного округа располагают образцами данного комплекса, получившего название «Каскад».

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