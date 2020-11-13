13.11.2020 (12:45)

Из больниц Курганской области, в которых работают военные медики, ежедневно выписывают более 100 вылечившихся от COVID-19

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России подвели первые итоги работы в Курганской области, согласно которым число выздоровевших ежедневно составляет более 100 человек.

В результате взаимодействия военных специалистов, руководства региона и медперсонала больниц в первую очередь была определена единая стратегия работы системы здравоохранения и медицинских учреждений области. Организована работа приемно-сортировочного отделения, центра респираторной поддержки, оптимизированы схемы маршрутизации пациентов, сокращено время с момента поступления пациентов в лечебное учреждение до оказания им медицинской помощи. Военные эпидемиологи повысили эффективность мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди медперсонала.

Всего из больниц Курганской области, в которых работают специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России, выписано более 1000 пациентов, из палат интенсивной терапии переведено свыше 200 больных, а также около 50 обратившимся гражданам, с их согласия было назначено амбулаторное лечение с соблюдением всего комплекса карантинных мероприятий.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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